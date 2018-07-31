Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat % 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2018 Haziran ayı Aydın ili için dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “2018 yılı Haziran ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 56 milyon 295 bin 976 dolar, ithalat yüzde 13,3 artarak 22 milyon 652 bin 325 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 23. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer almıştır. 2018 Haziran ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,43 ve yüzde 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Haziran 2018’deki 79 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,25’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Haziran ayı itibarıyla 5,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 34 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Haziran ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,2 iken Aydın için bu oran yüzde 248,5 olmuştur. 2018 yılı ilk 6 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 2,4 artarak 258 firmaya ulaşmıştır. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 739 milyon 494 bin 510 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704 bin 327 bin 958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 5 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258 milyon 221 bin 191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 288 milyon 406 bin 047 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 11,7 arttığı görülmektedir. Haziran ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,13’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 44,32’sini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,58’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 49,98’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 3,43’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 61,06’sını orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 11,93’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 23,58’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. 2018 yılı Haziran ayında ilimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 97 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 73,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, Çin, Almanya, İspanya, Romanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 58,5’i yapılmıştır. Aydın’dan yapılan ihracatın Haziran ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 69,4’ü imalat sanayi, yüzde 25,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 4,6’sı tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı. Sektörel olarak Haziran ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 15 milyon 185 bin 659 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 14 milyon 589 bin 420 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 8 milyon 882 bin 136 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 974 bin 857 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 533 bin 407 dolar ile yer almaktadır” diye konuştu.