AYSO Başkanı Şahin, TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin’in katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlunun katılımıyla TOBB’da gerçekleştirildi. Toplantıda sanayi odalarının başkanları, sanayicinin gündemindeki konuları Bakan Özlü’ye aktarma fırsatı buldu.

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle istihdamda büyük başarılara imza atıldığını belirterek, “İstihdamdaki başarımız, esasında dünya çapında bir olay. 2012-2016 dönemini kapsayan 5 yılda, Türkiye’de 2,4 milyon kişiye yeni iş sağladık. Avrupa’da en fazla istihdam artıran ülkeyiz. Almanya ve Fransa’nın toplamından fazla istihdam üretiyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, üretim artışıyla canlanan ekonominin, hükümetin istihdamı teşvik eden adımlarıyla, istihdama da olumlu yansıdığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Son verilere göre, Ağustos sonu itibariyle, geçen sene aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Toplam istihdam edilen kişi sayısı, 28.8 milyonu buldu ve tüm zamanların en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ihracatın da büyüdüğüne vurgu yaparak ilk dokuz ayda sanayi ürünü ihracatının geçen senenin ilk dokuz ayına göre, 10 milyar dolar arttığına da dikkat çekti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, konsey toplantısında bir yandan ihracatı artırırken diğer yandan da ithal edilen ara malları ve sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi gerektiğini söyleyerek, bu kapsamda "ithalata karşı yerli üretim, yerli hamle" çalışmasını başlattıklarını ve Bakanlar Kurulu’na projeye ilişkin sunum yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin ithalatını yaptığı ara mallardan ilk aşamada 978 ürün tespit ettiklerini, bu sayıyı zamanla 2 bin 600’e kadar çıkaracaklarını anlatan Özlü, kimya, ilaç, elektronik, makine, teçhizat, gıda ve motorlu kara taşıtları sektörlerindeki ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için teşvik mekanizması kuracaklarını aktardı.

Bu projede Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarıyla çalışacaklarını dile getiren Özlü, 2018’de ilk ürün sözleşmelerini yapacaklarını ve gelecek yılın sonunda ilk ürünlerin üretileceğini dile getirdi. TOBB’un da yerli üretim konusunda hassas olduğunu belirten Özlü, "Hep birlikte, omuz omuza vereceğiz, teknolojiye ’Made in Turkey’ damgasını vuracağız”

“İleri sanayi ülkesi, teknoloji üssü ve bilim merkezi Türkiye" hedeflerine ulaşmak için AR-GE, inovasyon ve tasarıma her zamankinden daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulan Özlü, şöyle konuştu:

"Kendi markalarımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi teknolojimizle 2023 hedeflerine doğru ilerleyeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, iş adamlarına, girişimcilere, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Türkiye’nin önde gelen kamuoyu önderleri olarak sizlerin, ülkemize yeni değerler katacağına, yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Bizler de hükümet ve Bakanlık olarak sizlerin yanında olmaya, işlerinizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Sanayi Odaları Konsey Toplantısında söz alan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Sanayiciler için sanayi sicil işlemleri Sanayi Odalarına verilmesini belirterek; Sanayi Sicil Belgesinin yenilenmesi ve güncellenmesi konusunda sistemde sürekli sıkıntılar yaşanıyor. Yapılan kayıtları ve işlemleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da görebilmelidir. Sanayi Sicil Belgesinin en kolay şekilde kullanımı ve güncelenmesi için Kapasite Raporu ile entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalara yapılan Elektrik indirimi, mevcut durumda bölgedeki özel teşebbüse ait, Elektrik dağıtım şirketlerinin insiyatifine kalmış durumdadır. Sanayicilerimiz bu kapsamda yapılan elektrik alım sözleşmelerinde mağdur olmaktadırlar. Sanayi Sicil Belgeleri ile ilgili mevzuatın değiştirilmesi, bu belgenin kullanımına devam edilecekse; önemini içeren ve belge alan şirketlere avantaj sağlayacak biçimde değerlendirilmelidir. Sanayiciye, Sanayi Odalarınca ve Kapasite Raporu ile entegre şekilde verilen Sanayi Sicil Belgesi firmalara enerjide indirim sağlanması uygulamasına devam edilmesi önem arz etmektedir. Sanayiciye bu belgenin önemini sağladığı avantajla anlatmak daha kolay olacaktır. Belge Sanayi Odalarınca da verilse, üye için önemli bir hizmet sağlanmış olacaktır. Sanayi için en önemli maliyet enerjidir. Belgedeki en ufak bir güncelleme eksiği konusunda büyük cezalar ödenmektedir. Kapasite Raporu ile entegrasyon ve kapasite raporunun güncellemesi ile bu ortadan kalkacaktır.

Şahin, 4562 OSB Kanunu kapsamında; Organize Sanayi Bölgelerinde beton santralleri ve bazı madenlerin kırma eleme tesislerinin yatırımlarına izin verilmemektedir.Firmaların ‘’Gerekli çevresel konsantrasyon değerlerini sağlamaları halinde ‘’ yatırıma izin verilmelidir. Bu konuda yatırıma hazır bir çok sanayicinin önü açılacaktır.

Tehlike sınıflarına göre Sanayicilerimizde çalışan her personelin yaptığı işler ve meslek dalı henüz MYK kapsamında değil ise; bu personele en az 32 saatlik eğitim verilmesi zorunluluğu var. Ancak sanayi tesislerinde çalışanlara yönelik bu eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezleri ve Meslek Okullarında oluşturulacak ve sürekli çalışacak komisyonlar ile sağlanması önem arz etmektedir. Eğitimleri veren eğitimciler aynı zamanda okulda veya kurumda derslere de girme zorunda kalmamalıdırlar. O ile ait sürekli eğitim danışmanlık hizmeti veren bir yapı oluşturulmalıdır. Oluşturulacak komisyonlara, sanayicilerin ve dolayısıyla odaların dahil edilmesi, komisyondaki kişilere döner sermayeden pay verilmesi ve kontrol içinde eğitim gerçekleştikten sonra iş yerlerinin 3 ay gibi bir sürede ilgili kurumlardan denetim talep etmesi zorunluluğu da, Sanayi-Kamu arasında sistemin; şeffaf, sağlıklı ve güven ortamında işleyişini sağlayabilir. İlk denetimlerinde ceza amaçlı değil eğitim ve yol gösterici olarak yapılması, mevcut durumda binlerce bu konudaki tedirgin olan ve zaman geçtikçe yanlış uygulamalar yüzünden ağır faturalar ödeyen sanayicilerimiz de nefes almış olurlar.Bu durum meslek standartlarının doğru ve hızlı bir şekilde belirlenmesine ve mesleki eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.