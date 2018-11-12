AYSO eğitimlere devam ediyor

Aydın Sanayi Odası Örsdemir Balkan Salonunda Enigma Yönetim Danışmanlığı tarafından “Dahilde İşleme Rejimi Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitime Aydın Sanayisinin önde gelen firmalarından yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğitim 2 gün boyunca toplamda 16 saat sürdü. Eğitmen Doç. Dr. Hatice Yurtsever tarafından verilen eğitimde, Dahilde İşleme Rejimi, Dahilde İşleme İzni, DİR İşleyiş Süreci, DİR Tedbirleri, Şartlı Muhafiyet Sistemi, Geri Ödeme Sistemi, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB), DİİB Müracaatlarını Değerlendirme Kriterleri, DİİB Süresi ve DİİB Revize gibi birçok konu başlıkları işlendi.