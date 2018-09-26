AYSO Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Açılış konuşmasını yapan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, odanın aylık gelir-gider durumu hakkında bilgiler verdi ve dönem içi faaliyetler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesine değinen Şahin; “Sizlerin de bildiği üzere, Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) bizim için önemli bir projedir. Bu projeyi gerçekleştirmek için uzun süredir yer arayışımız devam etmekteydi. Bu ayın başında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri ve AYSO Meclis Başkanı Gökhan Bey'in ve Aydın protokolünün de katılımlarıyla, Aydın Serbest Bölgesinin kurulacağı alanları ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Aydın'ın Efeler İlçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde 700 dönümlük araziye Aydın Serbest Sera Bölgesi, 342 dönümlük araziye ise Aydın Serbest Bölgesi kurulacağını ifade etmişler. Aydın Sanayi Odası olarak AYSER'in Aydın sanayisi için gerekli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu arazi için Valimiz ve milletvekillerimiz ile görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan AK Gıda firmasında çıkan yangından dolayı duyduğu üzüntüyü belirten Şahin, “Odamız üyesi olan, Aydın iline ve bölgeye çok önemli bir istihdam ve tarımsal kalkınma kaynağı sağlayan AK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye çıkan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca Kuyucak'ta ÖRKOOP'a ait özel bir firma tarafından işletilen Egelim Yem fabrikasında da madde hasarı meydana gelmiş. Umarım tekrarı olmaz. İki üyemize de büyük geçmiş olsun” diye konuştu.