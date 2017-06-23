AYSO’da uygulamalı dış ticaret eğitimi gerçekleştirildi

Aydın Sanayi Odası ve Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ile “AYSO Dış Ticaret” eğitimi, Eğitmen Hakan AKIN’ın sunumuyla odamız Örsdemir Balkan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlimizde ihracat yapan ve yapmayı düşünen üyelerimizin yoğun katılımıyla 2 gün gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde Dış Ticaret İşlemlerinde Ödeme Şekillerinin Önemi, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Peşin Ödeme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Vadeli Ödeme Şekilleri, İhracatçı ve İthalatçılar Açısından Riskli ve Güvenli Ödeme Yöntemleri, Ülkeler Bazında Ödeme Yöntemlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Araçları, Dâhilde İşleme Rejimi ve Dahilde İşleme İzni, Dış Ticarette Devlet Destekleri, Eximbank Programları, KDV İstisnası ve İadeleri konusunda bilgiler verildi.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin ikinci gününde Trade Map Nedir?, Trade Map’de Kayıt Oluşturma, Trade Map’de Potansiyel Hedef Pazar Seçimi, Trade Map’de Üretici, İhracatçı ve İthalatçı Arama, Pazar Eğilimi çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ‘’Oda olarak eğitim ve seminerlere devam edeceğiz. İlimiz ihracatının gelişmesinde öncü olacak olan Dış Ticaret Eğitimini başarı ile gerçekleştirdik, Güney Ege Kalkınma Ajansına, üyelerimize ve Hakan Akın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.