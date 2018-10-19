AYSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

Aydın Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) başlattığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kampanyasına destek verdi.

'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kampanyasına destek veren Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan kampanyayı önemli bulduklarını ve destekleyeceklerini söyledi. Aydınlı sanayicilere yüzde 10 indirim yapmaları için çağrı da bulunan Şahin, "TOBB, 81 il ve 160 ilçede bulunan 365 Oda ve Borsalarla birlikte Enflasyonla Mücadeleye destek kararını açıklamıştır. AYSO olarak biz bu ekonomik savaşa sonuna kadar destek veriyoruz. Enflasyon da ekonomik göstergelerin en belirleyici unsurlarından biridir. Üreticiden tüketiciye olumlu ya da olumsuz herkesi etkilemektedir. Üreten, dengeli büyüyen, sürdürülebilir bir ekonomi için enflasyonda istikrarlı bir seyrin yakalanması şarttır. Bu gereklilik sosyal yapı, gündelik yaşam için, insanların yaşamlarını daha güçlü ve sağlıklı devam ettirebilmesi için hayati önem taşır. Bu noktada Aydın iş dünyamıza ve üyelerimize seslenerek enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz. Üyelerimizin bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz'' dedi.