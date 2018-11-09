İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AYSO'dan girişimcilik eğitimi

Aydın Sanayi Odası, İŞ-KUR ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Aydın Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Aydın Sanayi Odası, İŞ-KUR ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Aydın Sanayi Odasında gerçekleştirildi.


AYSO tarafından gerçekleştirilen eğitim ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcileri iş kavramı ile tanıştırmak ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlandı. Aydın Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde kursiyerler 4 gün boyunca işletme kurmanın detaylarını öğrendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.