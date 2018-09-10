AYTO 3. Meslek Komitesi ‘şarbon'u masaya yatırdı

Meslek Komitesi aylık olağan toplantısında son günlerde gündemi meşgul eden şarbon konusunu masaya yatırdı.

Toplantı sonunda konu ile ilgili bir açıklama yapan Komite Başkanı Turgut Akyol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yerel ve ulusal gazeteler ile sosyal medya paylaşımlarında İlimizde Şarbon vakasına ilişkin haberlerin yer alması üzerine Et, Süt ve Hayvansal Ürünler faaliyetinden kayıtlı üyelerimizin yer aldığı Aydın Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi olarak yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Aydın'da an itibariyle Şarbon vakasına rastlanmadığı tespit edilmiştir. İlimizde 6 adet modern mezbaha işletmesi bulunmakta olup, bu mezbaha işletmelerinde işletme bünyesinde olmak üzere 1 veteriner hekim, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 2 veteriner hekim görev yapmaktadır.

Mezbaha işletmesine gelen hayvanların kesim öncesi canlı muayenesi, kesim sırasında gözetimleri ve kesim sonrasında iç organları ile karkası etin tüketime uygun olup olmadığı veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek, sağlık işaretli damgası ile kasap ve marketlere sevk edilmektedir. Odamıza kayıtlı kasap ve şarküterilerin hepsi de hayvanlarını ilimizdeki mezbahalarda kestirmekte veya mezbahalarda kesilmiş ve sağlık işareti damgası ile damgalanmış etleri satmaktadırlar. Dolayısıyla odamıza kayıtlı kasap ve şarküterilerde satışa sunulan etler her türlü bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar yönünden insan tüketimine uygun olup halkımız gönül rahatlığı ile et tüketebilirler.

Kamuoyunda yer aldığı gibi şarbon vakası ithal edilen hayvanlardan kaynaklı ise; hastalığın perakut (çok hızlı) seyretmesi ve kısa zamanda hayvanlarda ölüme sebebiyet vermesi nedeniyle yurt dışından gelen hayvanların karantina süresi içinde hastalıklarının tespiti gerekmektedir. Denetimleri İlimiz Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan ve Odamıza kayıtlı kasap ve şarküterilerde satılan etleri vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tüketebilirler”