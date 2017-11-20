AYTO 300 üyesiyle YAPEX fuarında

Uluslararası YAPEX Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı’na götürdü.

300 üyesi ile Antalya’ya çıkartma yapan Aydın Ticaret Odası kafilesinde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Fatih Erkul, Meclis Üyesi Yüksel Yolçi yer aldı.

300, 400 hatta 500 kişilik fuar ziyaretlerinin artık olağan hale geldiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, turizm acentelerinin bile zorlanacağı organizasyonlar AYTO tarafından rutin bir şeklide yapılmaktadır, dedi. Fuar ziyaretlerinin Aydın Ekonomisine kattıklarının önemine vurgu yapan Ülken, “Yıllık 20 milyon TL’yi Aydın Ekonomine kazandırıyoruz. Bunun çok daha fazlasının olması da mümkündür. Bu da ancak fuar alanı ile olur. Aydın’ın ivme kazanması için gerekli olan fuar alanı bir an önce hayata geçmelidir. Yapılacak fuar alanında önemli ulusal ve uluslar arası fuarların gerçekleşmesi için organizasyon yine AYTO tarafından yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bu yıl 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen YAPEX Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı, Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek katılımcı ve ziyaretçileriyle bu yıl 50.000 profesyoneli ağırlamayı hedefliyor. Alanında, ülke çapında önemli bir buluşma niteliğine sahip olan YAPEX Restorasyon Fuarı, bilgi, deneyim ve paylaşımda öne çıkan platformlar arasında yer alıyor. Binlerce yeni ürün, malzeme ve teknolojik uygulamalarla dolu fuarda ayrıca birbirinden zengin profesyonel ticaret etkinlikleri ve mesleki eğitim programları bulunuyor.