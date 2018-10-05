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AYTO Akademi'den ‘Proje Hazırlama' eğitimi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi tarafından gerçekleştirilen “Proje Hazırlama” eğitimi sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.


AYTO Akademi tarafından “Proje Hazırlama” eğitimi gerçekleştirildi. 2 gün süren ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanı İrfan Sezgin tarafından verilen eğitimde AYTO üyeleri, Proje nedir, Nasıl hazırlanır, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Paydaş ve Strateji Analizi, Faaliyet Planlaması ve Bütçeleme gibi konularda yetkinliklerini artırdılar.


Aydın'ın, geçmişte devletin destek ve hibelerinden yararlanma konusunda tutucu olduğunu belirten AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Bu düşünceyi kırdık artık üyelerimiz devlet destekleri konusunda daha istekli. Tabi ki sadece istekli olmak yetmiyor. Bu desteklere uygun projelerle başvurulması gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz eğitimle bu konuda üyelerimize yardımcı olmayı amaçladık. Umarım herkes için faydalı bir eğitim olmuştur” dedi.

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