AYTO, Aydın incirini YÖREX’te Türkiye vitrinine taşıdı

13 Eylül günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açılışı yapılan fuarda 70 il ve KKTC’den 125 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 71 farklı kurum ve kuruluşun yanı sıra 200’ü aşkın firma ve 400’den fazla katılımcı yer alıyor.

Antalya Ticaret Borsası tarafından TOBB’nin desteği ile düzenlenen “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda AB Coğrafi İşaretli ürünümüz “Aydın İnciri” her yıl olduğu gibi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Aydın Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Odası’nın birlikte yer aldığı stantta Aydın İnciri başta olmak üzere kestaneden kabak tatlısına kadar Aydın ilinin yöresel ürünlerinin ve yöresel ürün satışı yapan Oda üyelerinin tanıtımları yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, YÖREX’e her yıl geldiğini, her bölgeden, her ilden Türkiye’nin zenginliğinin YÖREX’te sergilendiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, hali hazırda 3 yöresel ürünün Avrupa’da tescillendiğini belirterek, "Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı. Bunu başaran Gaziantep Sanayi Odamızı, Aydın Ticaret Odamızı ve Malatya Ticaret Sanayi Odamızı tebrik ediyorum. Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için TOBB, oda ve borsa camiası olarak çalışıyor ve üreticilerimize yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

“Aydın İnciri”nin Aydın’nın tanıtım yüzü olduğunu ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, “Her ilin bir simgesi vardır. Aydın’ın simgesi de ulusal ve uluslar arası ölçekte Aydın İnciri’dir. Bunu sağlayan da incirin yurt içinde ve Avrupa Birliği’nde tescilli bir ürün olmasıdır. Özellikle AB tescili noktasında desteğini hiç esirgemeyen değerli başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum. Aydın İnciri’nden sonra Aydın Kestanesi’nin de yurt içi ve Avrupa Birliği tescil süreci devam ediyor. Bununla birlikte sadece tarım ürünleri anlamında değil Aydınımızın birçok değerinin coğrafi işaretini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne fuarların önemine vurgu yaptık. Bu yıl fuara gelecek ziyaretçi sayısının 200 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor. Bu üyelerimiz için önemli bir tanıtım fırsatı. Biz de her yıl bu fuarda yer alarak bu fırsatı üyelerimiz için kazanca dönüştürüyoruz” diye konuştu.