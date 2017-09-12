AYTO Başkanı Ülken; “Aydın için devam”

AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO seçimlerine sayılı günler kala sarı renkli ‘Güneş’ grubu olarak yeniden aday olduklarını açıkladı. Ülken’e destek olmak amacıyla toplantıya, çok sayıda üye katıldı.

5 Mayıs 2013’te göreve geldiklerini ve o dönem kendileriyle birlikte olan 4 arkadaşıyla yollarını ayırdıklarını belirten AYTO Başkanı Hakan Ülken, 1 Ekimde gerçekleştirilecek seçimde 4 bin 300 üyenin oy kullanacağını söyledi. AYTO başkanı olarak 4,5 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Ülken, “Üyemizi ilgilendirmeyen hiçbir işin altına imza atmayacağımızı söyledik. Üyesi, odasıyla barışık, odası üyesiyle güçlü bir yönetim felsefesi ile görev yaptık. Güçlü üye güçlü oda demektir. Güçlü oda, güçlü Aydın demektir. Güçlü Aydın’da güçlü Türkiye demekti. Biz üyemiz, şehrimiz ve ülkemiz için vardık. 4.5 yılı geride bıraktık. Geride kalan 4.5 yılda yaptıklarımız herkesin dimağında duruyor. Bunları anlatmanın bir gereği yok. Bugün onun hesabının görülme günü. Demokraside sandık en güzel hesap verme ve aynı zamanda hesap alma günüdür” diye konuştu.

“Hiç Bir Adayla Polemiğe Girmeyeceğiz”

Seçimlerin bir ayda kazanılmadığını ve kaybedilmediğini hatırlatan Başkan Ülken, sözlerine şu şekilde devam etti: “Siz bu güne kadar yapmış olduğunuzun karşılığını alırsınız. Aday olan diğer arkadaşlarım hepsi birbirinden değerli ve hepsine başarılar diliyorum. Seçimler gelir geçer, dostluklar ve oda baki kalır. Tek dileğim şudur, yalan ve iftira söylenirken çok kolay iki kelime ve çok basit. Ama muhatap olanlar için çok ağır ve kapanmayacak yaralara sebep. Hiçbir menfaat gütmeden odasına, Aydın’a aşık bu gruba atılan iftiralara el insaf diyoruz. Biz yazılı ve sosyal medya üzerinden hiçbir şekilde polemiğe kesinlikle girmeyeceğiz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Güneş Grubu olarak eğer üyelerimiz onay verirlerse seçimde sarı oy pusulası, sarı kravat ve fularla yola devam kararı aldık. Çalışmak bizden, takdir ise önce Allah’tan sonra üyelerimizden. Üye odaklı çalışmak, güçlü, şeffaf bir yönetimi, dünyada ile entegre bir Aydın ekonomisi, Ankara’da Aydın’ın söz hakkı, yeni dev projeler ve Aydın için yola devam"

Konuşmasının ardından kendisine destek olan kişilerle kucaklaşan Ülken, duygusal anlar yaşarken Güneş Grubu ile toplu fotoğraf çektirdi.