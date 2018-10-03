AYTO başkanı Ülken'den CHP'li Altıntaş'a cevap

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan totem ilk başvuru ücretlerine ilişkin yaptığı açıklamaya cevap veren CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş'a cevap verdi. Barış Altıntaş'ı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına 2. Kez açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirten AYTO Yönetim kurulu Başkanı Ülken “Konu; ‘Komşu illerde alınmayan ücreti bizim üyelerimiz de ödemesinler' konusudur” dedi.

AYTO Yönetim Kurlu Başkanı hakan Ülken “Sayın Barış Altıntaş'a aydınlatmamız, kamuoyunu bilgilendirmemizdir” başlıklı 4 maddeden oluşan açıklamasında “4.500 TL ilk başvuruda, 2.250 TL her yıl alınan ücretlerin komşu illerde olmadığı ve bu durumun Kasım Meclisi'nde düzeltilmesini tabloda görüldüğü gibi talep etmiştik. Metrekare bazında her ildeki farklı uygulamalar değildir konu. Tekrarlıyoruz. Konu; ‘Komşu illerden alınmayan ücreti bizim üyelerimiz de ödemesinler.

Tüm Türkiye'deki doğalgaz ve elektrik gibi maliyet artışları sürekli gündemimizde ve ülke genelinde dile getirilmektedir. Sadece Aydın'ı ilgilendiren Totem konusu ile ilgili anlaşılmadıysa tekrar söylüyoruz, Konu; ‘Komşu illerden alınmayan ücreti bizim üyelerimiz de ödemesinler.

Mahkeme kararıyla da sabit olan Türkiye'nin en düşük aidatını alan Aydın Ticaret Odası olarak anlaşılmadıysa tekrar söylüyoruz. Konu; ‘Komşu illerden alınmayan ücreti bizim üyelerimiz de ödemesinler.

Biz bu talebimizi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimize iletiyoruz. Aynı Sevgi Yolu'ndaki Büfeci Ahmet Amca, Telefoncu Mehmet Abi'nin tabela sorununu dile getirdiğimiz ve hala Büyükşehir Belediye Meclisi'nden karar beklediğimiz gibi” ifadelerine yer verdi.