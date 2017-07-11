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11 Temmuz 2017 14:55

AYTO, Ege Bölge İstişare Toplantısına katıldı

Ege Bölgesi İstişare Toplantısı TOBB İkiz Kuleler ’de gerçekleştirildi.

AYTO, Ege Bölge İstişare Toplantısına katıldı

11 Temmuz 2017 14:55

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile Genel Sekreter İlknur Kabasakal katıldı.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda oda ve borsa başkanlarından, yaptıkları icraatlar konusunda üyelerini bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının bu imkânlardan yararlanmasını isterken, Türk özel sektörünün 6 ayda 1 milyon 200 bin kişiye iş imkanı sağlamasının bir dünya rekoru olduğunu söyledi. Büyümenin aynı zamanda istihdam anlamına geldiğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Şubat ayında TOBB’da düzenlenen ticaret ve sanayi şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bir talepte bulundu. Herkes en az bir kişiyi daha istihdam etsin dedi. İlk 6 ayda müthiş bir başarı hikâyesi yazdınız. 1 milyon 200 kişiyi işe aldınız. Bu dünyada bir rekor. Başka hiçbir ülkede bunun bir örneği yok” diye konuştu.


Hisarcıklıoğlu, birçok yerde ‘oda ve borsalar ne iş yapar?’ sorusuyla karşılaştıklarını hatırlatırken, “O nedenle bölgenizde ve gittiğiniz yerlerde yaptığınız icraatlardan bahsedin. Oda ve borsaların yaptıkları, iş dünyasının önünü açan işleri mutlaka anlatın” dedi.


Toplantıda makroekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi konularda da geniş sunumlar yapıldı.




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