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18 Eylül 2017 14:04

AYTO fuar dönemine hızlı başladı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) 2017-2018 dönemi fuar çalışmalarına hızlı başladı.

AYTO fuar dönemine hızlı başladı

18 Eylül 2017 14:04


16-17 Eylül tarihlerinde 16. ve 7. Meslek Komitelerinden toplam 40 üyesini İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan 21.Uluslararası Güvenlik Sistemleri Isaf Security ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan 2017 Spor ve Aktif Yaşam Fuarları’na götürdü.


Fuar sezonunun başlamasıyla iki komiteyi birden aynı hafta sonu fuara götürdüklerini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Bu dönem fuarlara hızlı bir giriş yaptık. Umarım bütün fuar sezonunu bu şekilde devam eder. Göreve geldiğimizde fuarların önemine değindik ve Atlas Global firması ile protokol imzaladık. Bu hafta sonu gerçekleşen 2 fuar ziyaretimiz sonrası sayımız 3946 oldu. Konuya sadece fuara gidip gelen üye sayısı olarak bakarsanız asıl faydayı gözden kaçırırsınız. Bu sayının karşılığı Aydın’ın ticaret hacmine yapılan artı 30 milyon TL katma değerdir. Bugün kimse bir şehre alın size 30 Milyon demiyor. Bu katma değer üyelerimizin alın teridir” dedi.




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