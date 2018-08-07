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07 Ağustos 2018 17:53

AYTO Genel Sekreteri, TOBB emekli sandığında

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın 54.

AYTO Genel Sekreteri, TOBB emekli sandığında

07 Ağustos 2018 17:53

Dönem Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da bulunan Sandık Merkezinde gerçekleştirildi.


Seçim gündemiyle toplanan genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının seçimleri yapıldı.


Temmuz ayı başında Ege Bölgesi seçimlerinde Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran Teşekkül Delegesi, Genel Sekreter İlknur Kabasakal ise Üye Delegesi olarak seçilmişti. AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal Genel Kurul’da yapılan denetim kurulu seçiminde Sandık Denetim Kurulu Üyesi seçilerek AYTO’ya bir gurur daha yaşattı.


Seçim sürecinin çok zorlu geçtiğini ifade eden AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “3 liste denetim kurulu için yarıştık. Beni destekleyen delege arkadaşımın oyunu alarak denetim kurulu asil üyeliğine seçildim. Desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle Aydın’da bulunan 9 Oda ve Borsa olmak üzere 365 Oda ve Borsa’da çalışan arkadaşlarımın sandıkla ilgili tüm sorunlarında yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum. Bunun dışında üyelerimizden aldığımız güçle AYTO’nun temsili noktasında bir kurulda daha yer aldığımız için çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.




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