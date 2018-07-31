AYTO Meslek Komitesi toplantısı yapıldı

AYTO’ya bağlı 17 Meslek Komitesinin başkanlarının katıldığı toplantıda 01 Nisan seçimlerinden bu yana komite çalışmaları ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek projeler değerlendirildi. Düzenli toplantıları ve çalışmaları için komite başkanlarına teşekkür eden Başkan Ülken, bu toplantıyı her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerini belirtti.

Komiteler bizim mutfağımız diyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Komiteler ne kadar çok çalışırsa icra organı olarak Yönetim Kurulumuzda o kadar çok çalışır. 11 kişilik yönetim kurulumuzun tüm sektörlere hâkim olması çok zor. Komitelerimizin üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda karar alarak yönetim kuruluna iletmeleri çok önemli. Yönetim kuruluna gelen her kararı titizlikle değerlendiriyor ve çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sektörlerin yaşadığı sorun ve çözüm önerileri dışında, meslek grubunun ziyaret etmesi gereken fuarlar ve alması gereken eğitimler ile ilgili talepler de bizim fuar ve eğitim çalışmalarımızı birebir etkiliyor” dedi.