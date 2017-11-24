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24 Kasım 2017 16:48

AYTO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısını Gerçekleştirdi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

AYTO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısını Gerçekleştirdi

24 Kasım 2017 16:48


17 Meslek Komitesinin üyeleri ile yapılan toplantıda Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yenilik çalışmaları, Avukat Cihan Şahin ise zorunlu arabuluculuk yasası ile ilgili birer sunum yaptılar.


Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, akşam saatleri olmasına rağmen toplantıya katılan komite üyelerine teşekkür etti. Komitelerin verimli çalışmasının Odanın üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırdığının altını çizen Ülken, “Komiteler, sektörlerindeki üye ile Oda arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu köprünün üzerinden ne kadar çok bilgi akışı olursa o kadar çok sorun çözülür ve ticari hayat gelişir. Çok şükür ki göreve geldiğimiz 2013 yılı Mayıs ayından bugüne komitelerimiz çok verimli çalışmalar yaptı. Bu sayede sadece yerel düzeyde değil ulusal ölçekte de birçok sorunun çözüm kaynağı olduk” dedi.


Başkan Ülken daha sonra her komitenin sorun, talep ve çözüm öneri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaların son durumu hakkında komite üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.


Mesleki eğitim ve zorunlu arabuluculuk yasası ile ilgili yapılan sunumların ardından verilen akşam yemeği ile toplantı sona erdi.




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