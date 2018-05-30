AYTO personellerinden ‘AYTO Akademi’ eğitimleri

Bundan böyle AYTO Personelleri uzman oldukları bir konuda diğer personel arkadaşlarına eğitim verecek.

İlk eğitimi İç Ticaret Memuru Kadir Tornay Reklam, Halkla İlişkiler alanında gerçekleştirdi. Reklam nedir, reklam ne satar, ihtiyaç mı istek mi ve imaj mı satın alıyoruz yoksa ürün mü gibi soruların yanıtlarının arandığı eğitimde AYTO Personelleri kişisel gelişimlerine katkı sağladılar.

Yapılacak eğitimlerin akreditasyon sistemi iyi uygulama örneği olarak öncelikle kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Personel arkadaşlarım birbirlerine katkı yapmanın yanında kolektif olarak kurumu da geliştirecekler ve kendi potansiyellerini görme imkânına da sahip olacaklar. Bugün gerçekleştirdiğimiz eğitim lisansını iletişim fakültesinde tamamlayan personel arkadaşımız Kadir Tornay tarafından reklam alanında verildi. Aramızda matematik mezunundan, arkeoloji mezununa kadar çok farklı alanlarda eğitim verebilecek arkadaşlarımız var. Eminim eğitimler tamamlandığında çok farklı bakış açılarına sahip birer birey olarak Odamızın hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.