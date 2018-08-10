AYTO Vakıf Üniversitesi için ilk adımı attı

Vakıf üniversitesinin kurulacağı yerin belirlenmesinden, Aydın’ın ihtiyacı olan fakültelerin tespitine kadar birçok alanda referans olacak fizibilite raporu için Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunduğu proje kabul edilen AYTO Aydın’a kurulacak Vakıf Üniversitesinin startını verdi.

AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu’nda Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katıldığı törende TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan “Vakıf Üniversitesi Fizibilite Raporu Projesi”ni imzaladı.

Aydın Ticaret Odası olarak Aydın’ın bir hayalini daha gerçekleştirmek için ilk adımı attıklarını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın’ı bir adım daha ileriye taşıyacak vakıf üniversitesine tüm Aydın’ın destek vermesi gerektiğini belirtti.

AYTO’nun, Aydın’ın ne eksiği, neye ihtiyacı varsa tespiti ve gerçekleşmesi konusunda üzerine düşeni yaptığını söyleyen Ülken, “AYTO İstiyor deklarasyonumuzun önemli maddelerinden biri olan vakıf üniversitesi için ilk somut adımı bugün atmış bulunuyoruz. Kurulacak olan vakıf üniversitesinin hem Aydın’ın akademik zenginliğine yapacağı katkı hem de ekonomiye katkısı düşünüldüğünde açılması gerektiğini bugüne kadar pek çok kez dile getirmiştik. Fizibilite raporunun hazırlanmasından üniversitenin hayata geçeceği aşamaya kadar hem GEKA ile hem Adnan Menderes Üniversitesi’ni önemli noktaya taşımış olan Rektör Hocamız ile hem de kurumsal anlamda Adnan Menderes Üniversitesi ile süreci birlikte yürüteceğiz. Üniversitenin nereye kurulabileceği, hangi fakültelerin açılmasının Aydın’a daha faydalı olduğu gibi bu ve buna benzer parametrelerin tespit edileceği bir fizibilite etüt raporu olacak. Aydın’ı bir adım daha ileriye taşıyacak, Aydın Ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek fakülteleriyle Aydın’ın önemli bir açığını kapatacak vakıf üniversitesine hepimizin sahip çıkması gerekiyor, tüm Aydın’a hayırlı olsun” dedi.

Aydın Ticaret Odası’nın, Adnan Menderes Üniversitesi’ni önemseyerek bu sürece dâhil etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, “Aydın’a vakıf üniversitesi kurulması gerektiğini uzun zamandır dile getiriyordum. Aydın Ticaret Odası’nın vakıf üniversitesi kurma düşüncesini şahsım ve kurumum adına sonuna kadar destekliyorum. Bu konuda Aydın Ticaret Odası’nın yanındayız. Aydın üniversite iklimi itibariyle çok kıymetli bir il. Kurulacak vakıf üniversitesinin Aydın’a, yöreye katkısı üst düzeyde olacaktır” diye konuştu.

Atılan imzaların ardından, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken proje ortaklarına AYTO’nun yeni hizmet binasını gezdirerek bina hakkında bilgiler verdi.