Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 13:57

AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın’a e-sınav geliyor

AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın’a e-sınav geliyor

06 Ocak 2017 13:57

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı olarak yapılan sınavlarına yönelik yaptığı değişiklikler kapsamında, sürücü adaylarına yönelik sınavlar, elektronik ortamda yapılmaya başlamıştı. Elektronik Sınav Uygulamasının Aydın’da da yapılması için girişimde bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile bir araya geldi.
Ticaret Odası İlkokulu’nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Bülent Durak, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şahbaz, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş, sürücü kursu faaliyeti gösteren işletme sahipleri katıldı.
Aydın’da faaliyet gösteren sürücü kurslarının talebini hatırlatan AYTO Başkanı Ülken, ehliyet almak isteyen Aydınlıların da mağdur olduğunu belirterek “E-sınav merkezinin bir an önce Aydın’da açılmasını istiyoruz. Bu konuda Aydın Ticaret Odası olarak gereken katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.” dedi.
E-sınav merkezi açılması ile yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, “E-sınav merkezi için Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde bir yer tahsis edeceğiz, fiziki koşullar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Talebimizi de Bakanlığımıza ilettik. Hızlandırılması ve bir an önce Aydın’da açılması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız.” diye konuştu.
Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş da, Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’e teşekkür ederek “Aydın Sürücü Kursları ve Aydın halkının mağduriyetinin giderilmesi için verdiğiniz katkıları unutmayacağız.” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç