AYTO ve NTO’dan birlik mesajı

Nazilli İş İnsanları olarak Aydın’ın ihtiyaçları konusunda her zaman masada aynı yere yumruk vurmaya hazır olduklarını belirten Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, “Başta Sayın Hakan Ülken olmak üzere Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini aramızda görmekten mutlu olduk. Nazilli İş İnsanları olarak ortak menfaatler söz konusu olduğunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman dik durmaya devam edeceğiz. Bu bölge her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda Meclis Üyelerine hitap eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, “Aydın’ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar konusunda birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum, sorunlarımız ortak olduğuna göre çözüm arayışlarımız da ortak olmalı, Nazilli’de Sümer Üniversitesi’nin kurulması gerektiğini düşünüyoruz, Nuri Başkanın TOBB nezdinde ayrı bir yeri olduğunu belirtmek isterim, kendisi kısa bir sürede Oda Hizmet Binasını tamamlayarak başarılı çalışmalarını devam ettirmektedir. Nazilli Ticaret Odası bu anlamda birlikte hareket etme arzusunda olduğumuz kurumların başında gelmektedir" dedi.