AYTO Yöresel Ürünler Satış Noktası hizmete açıldı

Aydın protokolünün yoğun ilgi gösterdiği programda konuşmaların ardından tırın açılış kurdelesini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve İyi Parti İl Başkanı Recep Taner birlikte kesti. Açılışın ardından protokol tırı gezdi. AYTO Tanıtım Tırı Muğla Karayolu üzerinde yer aldığı sürece üyelerinin ürünlerini tanıtımını ve satışını yapacak.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken açılışa gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Türkiye’nin her noktasında her ilinde o ile ait yöresel ürünlerin o ilin kültürünü mutfağını, ekonomisini anlatan belli kümelenmiş satış noktaları vardı. Çok çabalamamıza rağmen bir sonuç alamadık. Bu eksiği de biz giderelim dedik. Aydın’daki bu eksikliklerden birini bugün burada hayata geçiriyoruz. Bugün burada 57 firmamızın 234 çeşit ürünü mevcut. Bu tırın içinde Aydın’ın yöresel ürünlerinin tamamının bulunduğu ve özellikle bizim diğer illerdeki örneklerine benzer şekilde tatil yolu anayol üzerinde dört aylık dönemin yoğun trafiğinde Türkiye’nin bir çok yerinden vatandaşlarımıza hem Aydın’ın ürünlerini hem de Aydın’ı tanıtabilmek birincil amacımızdır” diye konuştu.

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Aydın’ın gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, “Memleketimizin ürünlerini tanıtmak adına böyle bir girişim başlatıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra Aydın’ı kalkındırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle Aydın’da tarım ve turizm ile ilgili olarak yapacağımız çok şey var” dedi.

Aydın’ın Türkiye çapında kıymet ifade eden birçok ürüne sahip olduğunu ama bunu tanıtma aşamasında bir takım sıkıntıların olduğunu belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Kendi ürünlerimizin reklamını çok fazla yapmıyoruz. Aydın’ın kıymetli ürünleri burada sergilenecek. Özellikle önümüzdeki dönemde turizme önem vereceğiz. Turizmi dört mevsime yayabilirsek bu ürünlerin de tanıtımını ve satışını kolaylaştırabiliriz” diye konuştu.