AYTO’da Kalite Yönetim Sistemi Belgesi denetimi yapıldı

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğü Denetmeni Teyfik Bıyıklı tarafından yapılan kontrollerde AYTO kalite yönetim sisteminin ve hizmet kalitesinin tüm standartlara uygun olduğu tekrar tescillenmiş oldu.

Belgenin uygunluğunun tescil edilmesinin ardından konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “AYTO olarak üyelerimize her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için kurduğumuz sistem sayesinde Oda ve Borsalar içerisinde TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan ilk Odalardan biri olmuştuk. TSE belgelerine sahip olanlar bilir ki bu belgeleri aldık, artık tamam diyemiyorsunuz. Her yıl yapılan denetimlerle belgede bulunan standartları sağlamanız gerekiyor. Yapılan denetim sonucunda 2017 yılı denetiminden de belgemizi tescilleyerek çıktık. Öncelikle Akreditasyon ve Kalite Sorumlumuz Murat Başkar olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.