AYTO’da seçimleri öncesi Beyaz Grup bir araya geldi

Gruba Aydın Ticaret Odası’nın eski Meclis Başkanı Mustafa Ali Parmaksız da destek verdi.

Beyaz grubun lideri Ömer Özkaya, kendisine destek verenlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra yaptığı konuşmada, yapacaklarını ve yapmak istediklerini anlattı. Bayanlara öncelik vereceği de belirten Ömer Özkaya, ‘Vizyon ve misyonlarımız’ başlığında 13 maddeden oluşan vaatlerini sıraladı. Mevcut yönetimi başarısılıkla suçlayan başkan adayı Ömer Özkaya, üyelere danışmanlık hizmetleri vereceklerini, herkesle iş birliği içerisinde olacağını, her ilçede faaliyet düzenleyeceklerini, üyelere e-ticaret danışmanlık hizmeti vereceğini ve ticaret odası üyeleri için indirimli elektrik ve akaryakıt sözleşmeleri imzalayacaklarını söyledi.