AYTO’dan 2. el araç komisyoncuları için MYB sınavı

Yönetmeliğin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı satışı yapan firmalar için getirdiği en önemli yenilik Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak göze çarpıyor. Noter satışı yapılırken zorunluluk haline gelen mesleki yeterlilik belgesi için Aydın Ticaret Odası organizasyonu ile Motorlu Araç Satıcıları federasyonu (MASFED) belgelendirme merkezi tarafından yazılı ve performans alanlarından oluşan bir sınav gerçekleştirildi. 32 firmanın katıldığı ve 3 gün süren sınavları başarı ile tamamlayan firmalar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklar.

Emlak Komisyonculuğunda olduğu gibi ikinci el alım satım komisyonculuğu yapan firmalar için de yönetmelikle bir düzenleme yapıldığını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Bu yönetmeliklerin çıkması Üyelerimizin yaptıkları işin saygınlığını artırmanın yanında merdiven altını da yok ettiği için ekonomilerine de katkı sağlamış oluyor. 2. El yönetmeliğinin zorunlu kıldığı mesleki yeterlilik belgesi için MASFED ile işbirliği yaparak üyelerimizin bir an önce belgelerini almaları konusunda kendilerine destek olduk. 3 gün süren, yazılı ve performans alanlarından oluşan sınav periyodunu başarıyla bitiren üyelerimiz sertifikalarını alacaklar. Henüz başvuru yapmayan Üyelerimiz ve Aydınlı firmalarımız hiçbir ek ücret ödemeden sadece sınav ücretini ödeyerek sonraki sınavlar için Odamıza başvuru yapabilirler” dedi.