AYTO’dan bir ulusal başarı daha

Meslek Komitesi yaptığı çalışmaların meyvesini aldı. “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emlak sektörünün anayasası niteliğinde olan yönetmelik mesleğin şartlarından, etik kurallarına kadar birçok alanda düzenleme getirdi.

Emlak alım satım faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulması ve mesleğin profesyonelleşmesi için yoğun bir şekilde faaliyet ve lobi çalışmaları yürüttüklerini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “. 2013 yılından bu yana 16. Meslek Komitemizin talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulu olarak Bakanlık düzeyinde TOBB kanalıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Taleplerimizin önemli bir kısmının yönetmelikte bulunması bizi son derece memnun etti. Yönetmelik, emlakçılık sektörünün daha ilkeli, güven temelli hizmet üreten bir sektör haline gelmesini sağlayacaktır. Süreç içerisinde uygulamada yaşanabilecek eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetmeliğin hayata geçmesi ile ilgili olarak TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye minnettarız. Odamıza kayıtlı tüm emlak komisyoncusu üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Yönetmeliğin uygulanmasında netliği sağlamak ve yönetmelik hakkında detaylı bilgilendirilme için tüm üyelerin katılımı ile bir değerlendirme toplantısının da önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.