AYTO’dan farkındalık kampanyası

Son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da ayakkabı ayakkabıcıdan, kırtasiye kırtasiyeciden alınır diyerek şehrin farklı noktalarında afişlerle mesaj veren AYTO, hem öğrenci ve öğrenci velilerini bilinçli alışverişe yöneltiyor hem de üyelerine destek veriyor.

Kırtasiye malzemelerinin sağlık standartlarına uygun üretilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Öğrencilerimizin ve öğrenci velilerimizin okul alışverişlerini kırtasiyelerden yapması sağlık açısından büyük önem arz ediyor. Hayatın her alanında uzmanlaşma ne kadar önemli ise ekonomik hayatın aktörlerinin de kendi işlerinde uzmanlaşmasının önemli olduğunu düşüyorum. Bilinçli tüketicilerin, satın almak istedikleri ürünleri gerçek satıcısından almaları hem sağlıklarını hem de bütçelerini koruyacaktır. Bu yüzden biz de 4 yıldır kırtasiye kırtasiyeciden, ayakkabı ayakkabıcıdan alınır diyoruz. Bu vesileyle tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyorum” dedi.