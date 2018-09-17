AYTO'dan girişimcilik seferberliği

Yaz ayları başında gerçekleştirdiği 6 grup eğitim sonrası 1 Ekim – 11 Ekim tarihlerine gerçekleştirilecek 4 grupla Aydın iş dünyasına katılacak 250 girişimci adayı daha sertifikalarını almış olacak.

Aydın'da yazlık sezonunun sona ermesi ile birlikte piyasalarda hareketliliğin başlayacağını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Aydın'da yazdan kaynaklı atalet dönemi sona erdi. Okulların açılması ile birlikte de ekonomik hareketlilik başladı. 2014 yılından beri düzenlemiş olduğumuz girişimcilik kursları ile 1000'e yakın girişimciyi sertifikalandırdık ve Aydın Ekonomisine kazandırdık. Ekim ayı başında açacağımız kurslarla 100 girişimci adayımızı daha sertifikalandıracağız. Girişimci adaylarımız KOSGEB Girişimcilik Sertifikası ile açacakları iş yerleri için 50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye kadar geri ödemeli kredi desteği alabilecekler. Tüm girişimci adaylarımızı 21 Eylül'de yapılacak mülakatlara katılmaya davet ediyorum” dedi.

1 Ekim – 4 Ekim ve 8 Ekim – 11 Ekim tarihlerinde yapılacak eğitimler için 21 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Aydın İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılacak mülakatla 100 girişimci adayı daha eğitimlere katılmaya hak kazanacak.