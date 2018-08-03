AYTO’dan ilçe oda borsalara ziyaret

Oda ve Borsa seçimleri, TOBB Genel Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yoğun gündemleri sonrası ziyaretlerini gerçekleştiren AYTO, Söke ve Didim Odalarının yeni yönetimlerine hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de Aydın ve Türkiye ekonomileri için birlik olma çağrısı yaptı.

Misafirlerine hoş geldin diyen Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş oda ve borsa seçimlerinin her iki kuruma hayırlı olmasını diledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde 81 meslek lisesi projesinin tamamlanmasından sonra Oda ve Borsaların bulunduğu ilçelere de meslek lisesi yapılacağını vurgulayan Erbaş, “Bu kapsamda ilçemize meslek lisesi kazandırılması için destek istiyoruz” dedi. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Ülken, Sayın Hilmi Erbaş’ın yeniden Didim Ticaret Odası Başkanı olmasını Didim için bir şans olarak nitelendirdi. Aydın’daki 9 oda borsanın tek yumruk yekvücut olması yapacağımız her işte çok önemli diyen Ülken, “Odalar ve Borsalar Birliği öncelikle 81 ilde meslek lisesi inşa etmek üzere yola çıktı. Bu hedefin tamamlanmasıyla oda – borsa bulunan ilçelerde de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İlçelere başlandığı anda önce Aydın’daki 9 Oda Borsa konuyu istişare ederiz ardından Rifat Başkandan talep ederiz” dedi.

Daha sonra Söke Ticaret Odası’na geçen AYTO heyeti, Söke Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. AYTO Başkanı Hakan Ülken’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, “Her ne kadar efe tek başına oynasa da biz güçlerimizi birleştirdiğimizde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Söke Ticaret Odası olarak özellikle Söke Garı’nın işletmesini üstlenmek için çalışmalarımız var. Bu konuda Aydın Ticaret Odası’nın da desteğini bekliyoruz”, dedi. Ardından söz alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, seçimlerin hem Söke’ye, hem Aydın’a, hem de ülke ekonomisi için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ülken, “Aydın’da odalar arasındaki güç birliğini tüm Aydın’ın menfaatlerini gözeterek hep birlikte sağlamakla yükümlüyüz. Aydın Ticaret Odası ve Söke Ticaret Odası olarak her konuda tek yumruk olduk. Söke’nin ve Aydın’ın bir konusu varsa hep birlikte bir olduk, beraber olduk. Söke Garı için de üzerimize düşen desteği vereceğiz” diye konuştu.

AYTO heyetini Söke Ticaret Borsası’nda Başkan Nejat Sağel ve yönetimi karşıladı. Nazik ziyaretleri için Başkan Ülken ve heyetine teşekkür eden Sağel, “Aydın Ticaret Odası ile bugüne kadar hep dostane ilişkiler kurduk. Hakan Başkanın TOBB Yönetiminde olmasını Aydın için önemli bir şans olarak görüyorum. Borsamızın gerçekleştirmek istediği lisanslı depoculuk talebine Aydın Ticaret Odası’nın da desteğini bekliyoruz”, dedi. Yeni dönemde Söke Ticaret Borsası Yönetimine başarılar dileyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Ülken, “Didim ve Söke Ticaret Odaları ziyaretlerimde de üstünde durduğum birlik çağrısını yinelemek istiyorum. Söke Ticaret Borsamızın gerçekleştirmek istediği bir proje tüm Aydın’ın projesidir ve tabi ki Aydın Ticaret Odası tarafından da desteklenecektir” dedi.