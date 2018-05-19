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19 Mayıs 2018 08:42

AYTO’dan KGF semineri

Kredi Garanti Fonu (KGF) Aydın Şubesi tarafından Aydın Ticaret Odası üyelerine Kredi Garanti Fonu’nun destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AYTO’dan KGF semineri

19 Mayıs 2018 08:42


Aydın Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda Şube Müdürü Gülcan Türkyılmaz tarafından yapılan sunumda Kredi Garanti Fonu’nun yapısı ve destekleri hakkında bilgiler verildi.


Toplantının ardından görüşlerini aldığımız Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “Kredi Garanti Fonu teminat sıkıntısı yaşayan firmalarımız için önemli bir destek kaynağı. Özellikle TOBB tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi Kampanyası’nda kobilerimizin kredilerini teminatlandırarak ekonomiye önemli bir destek sağladılar. Şube Müdürümüz Gülcan Hanım tarafından bugün yapılan sunumla Kredi Garanti Fonu’nu üyelerimiz daha yakından tanımış oldu” dedi.




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