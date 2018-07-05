Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 08:52

Ayvera ilk mezunlarını verdi

Geçen yıl ‘Geleneklerine bağlı, gelecekte sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren kreş’ sloganı ile acılan Ayvera Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi.

Ayvera ilk mezunlarını verdi

05 Temmuz 2018 08:52

Düzenlenen mezuniyet töreninde minikler gösteri ve yöresel halk oyunları ile izleyenlerden tam not aldı.


Geleceğin teminatı çocukların geleneklerine bağlı, gelecekte sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için çok özel programlarla çalıştıklarını belirten Kurucu Nilgün Böcekli, “İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bizler geleneklerine bağlı, kültürünü kaybetmeyen, özünü unutmayan nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek kendilerine bu konuda destek veren velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.


Mezuniyet töreninde "Uçan Balonlar" sınıfı dans ve ritim gösterisi yaptı. Çeşitli skeç ve yöresel oyunların da sergilendiği mezuniyet gecesinde davetliler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç