Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıldönümü ADÜ'de kutlandı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Türk Ocakları tarafından dost ve kardeş ülke Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ‘Bilgi Şöleni' düzenlendi.

Etkinlik öncesi Türk Ocakları Genel Başkanı Prof Dr. Mehmet Öz ve Aydın Türk Ocakları Başkanı Dr. Eyüp Doyran, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak ve Germencik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıldönümünü kutlayarak böyle bir etkinliğin ADÜ'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'de, kendilerine gösterdikleri ilgiden ve ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından başlayan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof Dr. Mehmet Öz, Germencik MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen, Aydın Türk Ocakları Başkanı Dr. Eyüp Doyran, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın Türk Ocakları Başkanı Dr. Eyüp Doyran, tek millet iki devlet anlayışının Azerbaycan'ın kurulduğu 1918 yılında başladığını söyledi. Azerbaycan'ın kurucusu Mehmet Emin Resulzade hakkında da bilgiler veren Dr. Doyran, böylesine önemli bir konunun Üniversite ortamında konuşuluyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak ise, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın sevincinin sevincimiz üzüntüsünün ise üzüntümüz olduğunu söyleyerek gerek ülke içi sorunlarımızda gerek uluslararası sorunlarımızda Azerbaycan'ın her zaman yanımızda olduğunu vurguladı. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Kırnak, “Dağlık Karabağ'da yaşanan ‘Hocalı Katliamı'nın acısını yüreklerimizde hissettik. Şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Kırnak'ın konuşmalarının ardından Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri Azerbaycan ezgilerini seslendirdi. Azerbaycan halk oyunlarının da sergilendiği gösteri katılımcılardan büyük alkış topladı. Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından Dr. Doyran, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrade Abbasova ve öğrencilere çiçek verdi.