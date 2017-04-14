Babasıyla birlikte atlayış yapan genç paraşütçüye ulaşılamıyor

Edinilen bilgiye göre; Ayhan Kocaman, 18 yaşındaki oğlu Nejat Kocaman ile birlikte öğle saatlerinde Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesinin zirvesinde bulunan pistten yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. ADÜ Merkez Kampüsüne iniş yapan baba, oğluna ulaşamayınca yüksek gerilim hattına takılmış olabileceği ihtimaline karşı jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin ADÜ Merkez yerleşkesi ve çevresinde yaptığı tüm aramalara rağmen Nejat Kocaman’a ulaşılmadı. Telefonla jandarmaya ulaşan genç paraşütçünün Doğanköy Mahallesindeki zeytinlik alanda bulunduğunu bildirmesi üzerine ekipler bu bölgeye sevk edildi.