Bafa gölü tabiat parkı ziyaretçilerini büyülüyor

Bölgeyi ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, çalışmalar hakkında Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürü Özcan Mersin’den bilgi aldı.

Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve beraberindeki heyet Tabiat Parkında yapımı devam eden Kuş Gözlem Kulesi Yapım işini ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Önceki yıllarda yapımı tamamlanan Seyir Terasları ve Yürüyüş Yollarını inceleyen Yavuz, alanda yapılan temizlik çalışmaları ile Bafa Gölünün çehresinin değiştiğini ve turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

İncelemenin ardından Serçin Mahallesi sakinleri ile yapılan görüşmelerde yapılan çalışmalar ile planlanan projeler yöre halkına anlatılarak bölgede Bakanlığın yatırımlarının devam edeceği belirtildi.