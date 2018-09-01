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01 Eylül 2018 09:57

Bafa Gölü’nde kuş gözlem terası yapılıyor

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda yapımına başlanan Kuş Gözlem Terası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bafa Gölü’nde kuş gözlem terası yapılıyor

01 Eylül 2018 09:57


Antik Dönemde Ege Denizi’nin bir körfeziyken, Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla denizle bağlantısı kesilip göl şekline dönüşen Bafa Gölü Tabiat Parkında 2018 yılı programında bulunan Kuş Gözlem Terası projesinin yapım işini Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay yerinde inceledi.


Günay’a eşlik eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, Aydın DKMP İl Şube Müdürü Özcan Mersin ve müdürlüğe bağlı personeller yapılan iş ve işlemler ile önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.


Daha öncesinde yapılmış olan seyir teraslarını yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Günay yapılan tüm bu yatırımlarla, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile bir ilgi merkezi haline gelen Bafa Gölüne gelen ziyaretçilere verilen hizmet kalitesinin daha da arttıracağını ifade etti.




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