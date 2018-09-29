Bağarası büyükşehir ile coştu

Halk Konserleri dizisinin 20.'si Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bağarası halkı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Orkestrası'nın çaldığı ve eğitmenlerin seslendirdiği birbirinden hareketli eserlere eşlik ederek gönüllerince bir gece geçirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Orkestrası'nın sahneye çıktığı gecede orkestra tarafından Aydın yöresinin türkülerinden, en güzel Türk Sanat Müziği eserlerine kadar geniş bir repertuar seslendirildi. Vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği gecede unutulmaz anlar yaşandı.

Kendilerine hayat mücadelesinden ve stresinden uzak eğlenme imkânı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Bağarası sakinleri bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Mahalleleri bu tür etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, Bağarası'nda düzenlediğimiz konsere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde sosyal etkinler devam etmektedir. Söke'miz ve çevresinde programlanan konserlerimiz sosyal aktivitelerimiz sürecektir. Bugün bunlardan bir tanesini Bağarası'nda gerçekleştirdik. Mükemmel bir gece oldu. Halkımız bizi bağrına bastı. Aile içinde bir eğlence gibi çok samimi bir gece geçirdik. Bir anda kendimizi sahnede bulduk. Çok eğlendik. Halkımızın memnuniyeti her şeyin üzerindedir. Bu mutlulukları, bu sıcaklığı sağlayan bir başkanımız var. Herkes Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na memnuniyetlerini dile getiriyor. Onun yaptığı etkinliklere sahip çıkıyor. Para ile pulla yapılacak bir şey değil bu. Sevmekten canı gönülden inanmaktan geçiyor. Bıraksak eğlence sabaha kadar sürecekti. Allah hepsinden razı olsun. Bu güzel geceye ortak oldukları için" dedi.

Konser, orkestranın çaldığı İzmir Marşına Bağarası halkının hep bir ağızdan eşlik etmesiyle sona buldu.