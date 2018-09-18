Bağarası ve Çavdar Mahalleleri yol yapım çalışmaları devam ediyor

Ekipler sıcak asfalt, parke taşı ve satıh kaplama çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, “Çavdar Bağarası arasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çavdar Bağarası 28 km'lik bir mesafe. Bir ekibimiz Çavdar'dan Bağarası'na doğru çalışırken bir ekibimiz de burada bağlantı yollarını yapıyor. Başkanımız özellikle köy yollarına çok önem vermişti. Bütün köy yolları asfaltlandı ve hatta yeni yollar açıldı. Bunlar bölgemizin ihtiyacı olan çalışmalardı. Bugüne kadar neden yapılmadı, kim yapmadı biz işin o tarafında değiliz. Özlem Çerçioğlu'nun olduğu yerde hizmet vardır. Yolumuz bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”dedi.

Çavdar Muhtarı Yalçın Pak, Çavdar Bağarası'nda güzel bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

Aslanyaylası Muhtarı Hüseyin Çoban'da yol çalışması ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Yolumuzda hava koşullarının, araçların etkisiyle hendekler oluşuyordu. Öyle olunca da ulaşımda da zorluklar yaşanıyordu. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Demirçay Muhtarı Hüseyin Aydın Kulaksız da, büyükşehir belediyesinin tüm ekiplerine bir telefon kadar yakın olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir olduğumuzdan beri hizmet almak gerçekten kolaylaştı. Halkımızda bu durumdan çok memnun. Özlem Başkanımıza her zaman için sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Telefonla alo dediğimiz anda amirinden personeline, ASKİ'sinden yol yapım ekiplerine kadar kimi arasan anında hemen işi hallediyorlar. Hepsinden çok memnunuz. Ulaşımın olduğu yerde yaşam vardır hizmet vardır. Biz Özlem Başkanın hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.