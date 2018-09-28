Bağarası ve Sarıkemer'de alt yapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatları ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Söke'de başlattığı büyük altyapı dönüşümü hamlesi hızla devam ediyor.

Daha önce belde olan iki mahalle Bağarası ve Sarıkemer mahallerinin kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Söke Bağarası Mahallesi belediyelik olduğu dönemden bu yana alt yapı ve kanalizasyonu yoktu. Her seçim döneminde belediye başkanlarının en önemli vaatleri arasında yer alan ancak bir türlü yapımına başlanılamayan Bağarası alt yapı projesi Başkan Çerçioğlu sayesinde çok kısa bir süre sonra tamamlanacak. Mahalleli uzun yıllardır beklediği kanalizasyona Topuklu Efe sayesinde kavuşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar söz verilip de yapılmayanları, hayata geçirmeye devam ediyor. Seçim döneminde Bağarası halkına söz verdiği halkın en önemli ihtiyacını karşılayacak olan alt yapı ve kanalizasyon projesinde artık son dönemece girildi.

19 milyon lira yatırımla toplamda 45 bin metre hat çalışmasının gerçekleştirildiği yatırım projesinde alt yapının yüzde 90'lık bölümü tamamlanmış durumda. Parsel bağlantılarından sonra önümüzdeki hafta üstyapı döşeme ekipleri çalışmalarına başlayacak.

Söke'nin en büyük mahallelerinden biri olan Bağarası Mahallesi'nde yıllardır beklenen alt yapı yatırımına Başkan Çerçioğlu döneminde kavuştuğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli; “Hep söyledik Sayın Başkanımız, Bağarası'nı ziyaret ettiğinde belediye binasını göstererek bu belediyenin kapıları kapanmayacak size burada kapanan belediyenizin yokluğunu hissettirmeyeceğiz demişti. Bugün Bağarası halkı için önemli olan bir projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Başkanımız yaklaşık 19 Milyon maliyetle 18 ay süreyle Bağarası'nı alt yapısına kavuşturuyor. Birinci kademesi 32 bin 738 metre ikinci kademesi 12 bin 604 metre toplamda 45 bin 342 metredir. Başkanımız ne söz verdiyse yerine getiriyor. Aydın'ın her bölgesinde çalışmamız var ama bazı yatırımlar bizim için çok kıymetli. Bu projemizde onlardan biri çünkü Bağarası halkının altyapı hasretini sonlandıracağımız bir proje. Alt ve üst yapıda sorunsuz ve sürdürülebilir bir Aydın için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Birçok önemli projeyi hayata geçirdik geçirmeye de devam edeceğiz. Şimdiden Söke'mize ve Bağarası'na hayırlı olsun” dedi.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Bağarası Muhtarı Ahmet Özdemir'de “Alt yapı çalışmalarının yüzde 90'ı bitmek üzere, çok az işimiz kaldı. Parsel bağlantılarından sonra önümüzdeki hafta üstyapı döşeme ekipleri çalışmalarına başlayacak. Yazın tozu, kışın çamurunu çektik ama bundan sonra çok iyi günler bizi bekliyor. Bağarası güzelliklere layık bundan sonrada daha güzel günler görecek. Özlem Başkan söz vermişti, sözünü tuttu. Altyapımızı, yollarımızı yapıyor. Bizim yapılacak bir şeyimiz kalmıyor çok şükür. Allah ondan razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. ”dedi.

Sarıkemer Mahallesi'nde ise en önemli sorun kanalizasyon ve içme suyuydu. 30 bin metre kanalizasyon ve 23 bin metre içme suyu alt yapı projesi ile bu sorun ortadan kalkıyor. Projenin büyük bir bölümü tamamlanırken ASKİ ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yolların yapımına başlanacak.