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27 Ağustos 2018 11:57

Bağcıllı Mahallesinden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Nazilli’nin Bağcıllı Mahallesi halkı mahalleye yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.

Bağcıllı Mahallesinden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

27 Ağustos 2018 11:57


Aydın, büyükşehir belediyesi olduktan sonra birçok hizmeti almaya başladıklarını söyleyen Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ilk iş olarak mahalleye arıtma tesisi istediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu’nun kendilerini kırmadığını ve arıtma tesisinin mahalleye ASKİ tarafından hemen kurulduğunu söyleyen Güler, mahalleye yapılan hizmetlerin bununla sınırlı kalmadığını belirtti. Mahallenin içme suyu altyapısının tamamen yenilendiğini söyleyen Güler, mahallede 8 kilometreden fazla içme suyu altyapı çalışması yapıldığını ifade etti.


Mahallenin yollarında 12 kilometreden fazla asfalt çalışması yapıldığını ve mahalleye parke taşı döşendiğini söyleyen Güler, yapılan yollarla birlikte mahallenin çehresinin değiştiğini belirtti.


ASKİ’nin yeni açtığı sondaj kuyusuyla birlikte yaz aylarında yaşanan su sorununun da kalmadığını söyleyen muhtar Güler "Başkan Özlem Çerçioğlu’na mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Sayesinde mahallemiz dünya kadar hizmet aldı. Yeni sondaj kuyusuyla birlikte suyumuz kesintisiz olarak, musluklarımızdan tertemiz akıyor" diye konuştu.




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