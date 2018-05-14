Bahçe yolları hasat mevsimine hazırlandı

Aydın’ın Efeler, İncirliova, Germencik, Yenipazar, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak, Sultanhisar, Nazilli, Karacasu, ve Çine ilçelerinden vatandaşların sebze-meyve bahçelerinin yollarının yapılmasıyla ilgili taleplerini değerlendiren büyükşehir belediyesi ekipleri, geceli gündüzlü çalışarak yolları hazırladı.

Vatandaşların taleplerini değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, sebze-meyve hasadı öncesi nisan ve mayıs aylarını çiftçilerin yollarını yenilemeye ayırarak hasat mevsimi öncesi vatandaşların işlerini kolaylaştırdı. İncir ve kiraz hasadı öncesinde bahçe yolları yapılan çiftçiler ise çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Çalışmalara plan ve program kapsamında devam ediliyor.

Çiftçilerin ihtiyaçlarına büyükşehir belediyesi tarafından hızlıca yanıt verildiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla buluşmalarımızda bahçe yollarının yapılması talep edildi. Bizler de planlamalarımızı buna uygun yaparak hasat mevsimi öncesi yolları yaparak çiftçilerimizin isteklerini yerine getiriyoruz. Çiftçilerimizin yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Çiftçimizin yüzünü güldürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.