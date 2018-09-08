Bakan Ersoy, Kadıkalesi kazı çalışmalarını inceledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşlik ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2001 yılından bu yana devam eden Kuşadası Kadıkalesi Höyüğü kazı çalışmalarını inceleyerek, kazı çalışmalarını yürüten heyet başkanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den bilgi aldı. Kadıkalesi’nde önemli bir kazı çalışması yürütüldüğünü kaydeden Bakan Ersoy, “Kuşadası’nın sadece 8 kilometre güneyindeki Kadıkalesi, Antik ve Ortaçağ’ın sahil yerleşimlerinden Anaia’nın limanına hakim, Ege ve dolaysıyla batı Akdeniz ticaretinde önemli bir güzergah olan Samos Boğazı’nı denetleyecek bir konumda, yapay bir tepecik yani bir höyük üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle de Kadıkalesi Höyüğü Pre-Protohistorik, Bizans ve Osmanlı dönemi yapılaşmalarını barındırıyor. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan çanak çömlek buluntuları höyükteki ilk yerleşimlerin Son Kalkolitik Çağ’a (M.Ö. 4000-3000) gittiğini göstermektedir. 2002 yılında bulunan bronz Hitit heykelciği Anaia’nın İ.Ö. 2000’de Hitit - Myken ilişkileri içinde önemli bir yer olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle buradaki kazı çalışmalarına daha da önem vereceğiz “ dedi.

Bakan Ersoy, Kadıkalesi höyüğündeki kazı çalışmalarını inceledikten sonra Kuşadası’ndan ayrıldı. Bakan Ersoy’u Vali Köşger ve partililer uğurladı.