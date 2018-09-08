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08 Eylül 2018 15:30

Bakan Ersoy, Kuşadalı ve Didimli turizmcilerle bir araya geldi

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kuşadası’na gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuşadası ve Didim’deki sektör temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Kuşadalı ve Didimli turizmcilerle bir araya geldi

08 Eylül 2018 15:30


Sabah Kuşadası’na gelen ve Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ardından Kuşadası ve Didim’de faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle yemekli bir toplantı düzenledi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Bakan Ersoy, yeni dönemde Kuşadası ve Didim’e büyük önem verdiklerini belirterek, “Sorunları elbirliği içerisinde ve radikal önlemlerle çözeceğiz. Kuşadası ve Didim’in sorunlarını çözmek için daha sık bu bölgeye geleceğim ve sizlerle beraber olacağım“ dedi.


Kuşadası ziyaretine gün boyu devam edecek olan Bakan Ersoy, turizmcilerle yenilecek yemeğin ardından Kuşadası Limanı’na ziyaret gerçekleştirilecek. Son olarak Kadıkalesi kazı çalışmalarını da yerinde inceleyecek olan Ersoy, akşam saatlerinde Kuşadası’ndan ayrılacak.




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