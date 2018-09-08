Çeşitli incelemeler ve ziyaretler için Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen ve sektör temsilcileriyle de toplantılar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Turizmin çok hızlı geliştiğini, altyapı çalışmalarının da turizmin hızına göre yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Ersoy, bakanlığının bir fon oluşturduğunu, belediyeler ve otel birliklerinin de taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Turizm yatırımları için yer tahsislerine ilişkin yasal düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20 yıl geçmiş hala uzatma talep ediyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye’de bedava veriyorsanız mundar ediyorlar“ diye konuştu.

Türk girişimcilerin dernekleşmeyi çok sevdiğini, derneklerin büyüdükçe de bölündüğünü, bunun yerine tek çatı altında toplanmalarının doğru olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Biz beceremedik raconu, devlet kessine geliyor iş. Sayın Cumhurbaşkanımız ezber bozdu, turizmci atadı. Bizim de ezber bozup bir şeyleri kendimizin yapması lazım. Yine pası Cumhurbaşkanına atmamamız lazım. Tabii ki de beceremezsek raconu devlet keser ama Cumhurbaşkanımız güzel bir örnek verdi, ’Kendi raconunuzu kendiniz kesin’ dedi, turizmci atadı. Biz bu çözümleri geliştirebilirsek eğer bundan sonra da bu gelenek devam eder, hepimizin de yararına olur“ diye konuştu.

Bölgedeki hava trafiğinin arttırılmasıyla ilgili çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, konuyla ilgili bazı formülleri bulunduğunu, havayolu şirketleriyle bunları görüşeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teşvikler taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Teşvik yerine doğru planlama ve proje çalışması yapılması gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz. Yabancı turistlerin ülkemize nüfus cüzdanıyla giriş yapması için ülkemizin teknik altyapısı hazır. Ancak bu durum sadece bizimle, Türkiye ile alakalı değil, karşı ülkenin de teknik ve siyasi olarak bunu uygun görmesi gerekiyor. Türkiye’nin kaynaklarını doğru değerlendirmeliyiz. Tahsislere yatırımcı bulacağımdan hiç şüphem yok. Yabancı yatırımcı da getireceğim, gerekli yasal düzenlemeleri de yapacağız. Biz onun ihalelerini yaptığımız zaman göreceksiniz. Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Parayla sattıklarımızın hepsi yapmış, bedava verdiklerimizin hepsi 20 yıl geçmiş hala uzatma talep ediyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye’de bedava veriyorsanız mundar ediyorlar. Hem yatırım yapmıyorlar hem de yatırım yapacak adamın önünü kesiyorlar, çok yanlış. O yüzden benim şahsi düşüncem teşvikler, taşıma suyla değirmen döndürmektir. Hiçbir faydasını görmüyoruz. Bir şeyleri bedava vermek de maalesef yanlış algılanıyor toplum tarafından. Biz, hepsini ihale usulüyle ve mümkünse değerinin altında vermemek kaydıyla. Bazı şeyler değerini bulmazsa ihaleyi de yapmayı düşünmüyoruz. Alt taban belirleyeceğiz ihaleleri yaparken. Bir şey ya değerinde gidecek Türkiye’de bundan sonra ya da gitmeyecek. Türkiye’nin kaynaklarını değeriyle vermesi lazım bu saatten sonra. Buradan elde ettiği gelirlerle de sizin bana sunduğunuz altyapı sorunları, yollar, arıtma tesisleri bunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi lazım. Biz böyle bir politika planlıyoruz. Birkaç ay içerisinde bu politikalarımızı açıklamaya başlayacağız “