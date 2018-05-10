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10 Mayıs 2018 19:34

Bakan Gül: “Başsavcı Alper, cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesi ile adalet dağıtan devlet adamıydı“

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aydın’ın Söke ilçesinde, merhum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’i anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada “Mustafa Alper cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesi ile adalet dağıtan devlet adamıydı” diyerek tüm şehitlere rahmet diledi.

Bakan Gül: “Başsavcı Alper, cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesi ile adalet dağıtan devlet adamıydı“

10 Mayıs 2018 19:34


Geçen yıl elim bir trafik kazasında Denizli’de hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper için metfun bulunduğu Söke ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Söke Koca Cami ve Granta Mezarlığı’ndaki törenin ardından Söke Öğretmenevi’nde devam eden anma etkinliklerinde konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Geçtiğimiz yıl bugün elim trafik kazası sonucu Hakk’a uğurladığımız Başsavcımızı anmak için toplandık. Rahmetle minnetle yad ediyoruz. Mustafa Alper memleketimize hizmet etmeye şiar edinmiş değerli bir yargı mensubu vatan evladıydı. Aynı kazada Makam şoförü Muzaffer Akşehirli’yi de rahmet diliyorum. Hukuk kahramanı olarak hayatını bu ülkeye adamış değerli bir arkadaşımızdı” diye konuştu.


“İlk iddianameyi hazırlayarak tarihe geçti”


Mustafa Alper’in hukuki mücadele anlamında da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk iddianameyi hazırlayarak tarihe geçtiğini belirten Adalet Bakanı Gül, “Hukuk, adalet, demokrasi milletin ve devletin bekası için diyen bir devlet adamıydı. Cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesi ile adalet dağıtan devlet adamıydı. Bugün değerli devlet adamımızı anmak üzere bir aradayız. Bu anma etkinliğinde bu toplantıyı teşrif eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnancımıza göre şehitler ölmezler. Bu vatan için çalışan, şehit düşen herkese rahmet ve minnetle anıyoruz. Cübbesi ile hukuki mücadelede adaletten şaşmayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Adalet teşkilatı adına da katılanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Çok iyi bir babaydı


Eşi ile ilgili duygularını dile getirip ve geçen yıl kazanın olduğu günü anlatan merhum Başsavcı Mustafa Alper’in eşi Hatıran Alper, “Geçen yıl bugün evimizden Kocabaş Cezaevi’ne kontrol için çıkmıştı. Güzel dileklerle ayrıldık. ‘Geldiğimde görüşürüz’ demişti. Maalesef elim kazada kaybettik. Şehit düştü eşim ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biriydi. Entelektüeldi, iyi bir eşti. Okumayı, balık tutmayı çok severdi. İyi bir eşti. Ruhu şad olsun” diye konuştu.


Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yargı mensupları, Alper Ailesi ve sevenleri katıldı.




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