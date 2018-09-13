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Bakan Pakdemirli, Ege ziraat odası başkanlarıyla Aydın'da buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi'ndeki ziraat odası başkanları ve meclis başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantı için 16 Eylül'de Aydın'a geliyor.


Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın, 16 Eylül Pazar günü Ege Bölgesi'ndeki ziraat odası ve meclis başkanlarını ağırlayacak. Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde saat 13.30'da yapılacak olan toplantıya Bekir Pakdemirli de katılacak. Büyük bir katılımla gerçekleşmesi beklenen toplantıda üreticinin yaşadığı sorun ve talepler ele alınacak.


Yapılacak olan toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'yi Aydın'da ağırlayacağımız için çok mutluyuz. Aydın'ın yanı sıra İzmir, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Manisa'daki ziraat odalarının başkanları ve meclis başkanlarının katılacağı toplantıda Bakanımıza sorun ve taleplerimizi aktaracağız. Verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Aydın, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum” dedi.

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