Bakan Selçuk baba memleketi Aydın'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba memleketi Aydın'a geldi. Yöresel kıyafetli minik efeler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, “Kadirşinaslığı, vefası ve çalışkanlığı ile her zaman örnek olmuş Aydın şehrimize hizmet etmek için buradayım” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, daire müdürleri, partililer ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Selçuk'u karşılayanlar arasında babası eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da yer aldı. Çıldır'daki karşılama töreninin ardından Aydın Valiliği'ne geçen Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulundu. Daha önce Aydın'a gelmek istediğini ancak Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının tek bakanlık çatısında toplanması çalışmalarından dolayı bu ziyaretin geciktiğini belirten Selçuk, “Kadirşinaslığı, vefası ve çalışkanlığı ile her zaman örnek olmuş Aydın şehrimize hizmet etmek, ihtiyaç duyulan projeleri konuşmak ve incelemelerde bulunmak üzere buradayım. Daha önce Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı olarak hizmet veren iki bakanlık Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tek bakanlık çatısı altında toplandı. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ziyaretlere başladık. Sayın valimizden ilimiz hakkında bilgiler alıp, bitmek üzere olan yatırımlar ve projelerin tamamlanması için istişarelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu anlayışla yola çıktık. Bu anlayışla ‘durmak yok yola devam' diyoruz. Memleketimde olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra bakanlığına bağlı çocuk evlerinde yetişmiş ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı sporcu Dilşah Kurt'un madalyasını taktı. Uluslararası 32. Ahmet Cömert Boks Turnuvaları'nda Büyük Bayanlar kategorisinde bronz madalya alan Dilşah Kurt, Bakan Selçuk tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bakan Selçuk, yaklaşık bir saat kaldığı valilikte ilin durumu, devam eden ve proje aşamasında olan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Bakan Selçuk, Aydın programına devam ediyor.