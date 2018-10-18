Bakan Selçuk'a hemşehrilerinden sevgi seli

Aydın temasları kapsamında baba ocağı Köşk ilçesini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi.

Aydın ziyareti kapsamında baba ocağı Köşk ilçesini ziyaret eden Bakan Selçuk ilçede bulunan incir işletmesi ziyaretinin ardından Köşk Belediyesine geçti. Burada toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Bakan Selçuk, Köşk'te olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Halk oyunu gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk'u, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Baba ocağınıza ilçenize, ilçemize, Köşk'ümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek karşıladı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada Köşk ilçesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ülke gündemine ait vatandaşları bilgilendirdi.

Köşk belediye binasında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Selçuk'a özellikle Köşk'lü kadınlar yoğun ilgi gösterdiler, hatıra fotoğrafı çekildiler.

Bakan Selçuk, amcası merhum Dr. Ahmet Koç'un evini ziyaret ettikten sonra Köşk ilçesinden ayrıldı.