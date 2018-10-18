Bakan Selçuk'un Aydın temasları

Aydın Valiliği ziyareti sonrasında sırasıyla AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle buluşan Bakan Selçuk'a İl Başkanı Ömer Özmen tarafından çiçek ve uzun yaşam paketi hediye edildi. AK Parti ziyareti sonrasında Bakan Selçuk, Osman Yozgatlı Mahallesinde 0-6 Yaş Çocuk Sitesi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirdi, gönüllü bağışçılara ödül takdim etti. Sonrasında ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan ve merkezde incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, ardından Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen STK'lar ve Kadın Girişimciler Buluşması'na katıldı.

Bakan Selçuk, Aydın Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada son 11 yılda kadın istihdamının yaklaşık 3 buçuk milyon arttığını belirterek, “OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra kadın istihdamının en fazla sayıda arttığı ülke Türkiye. Yine Avrupa Ülkeleri açısından kadın istihdamının en fazla arttıran ülke de Türkiye. Ülkemiz son 11 yılda kadın istihdamını yüzde 63 arttırarak OECD ülkeleri arasında da birinci olmayı başardı. Hedefimiz 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranlarını yüzde 41 düzeyine çıkarabilmek. 2002'den bu güne özel sektörde 1 milyon 935 bin kadını İŞKUR arcılığıyla işe yerleştirdik. 2018 yılının sonuna kadar 451 bin kadını işe yerleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tören sonunda Bakan Selçuk, Aydın Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu girişimcilik kurslarını tamamlayan kursiyerlerin belgelerini takdim etti.