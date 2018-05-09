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09 Mayıs 2018 20:16

Bakan Soylu’ya Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi

Aydın’da düzenlediği ’Seçim Güvenliği’ toplantısının ardından çarşı esnafına ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun ilgi gördü.

Bakan Soylu’ya Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi

09 Mayıs 2018 20:16

Bakan Soylu’yu karşılarında gören vatandaşlar bakanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Aydın, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak illerinin valileri ile Aydın’da ’Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantı sonrası Aydın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu’nda esnafları ziyaret eden Bakan Soylu, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Aydınlılar Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Bakan Soylu fotoğraf çektirmek isteyen tüm vatandaşların isteğini geri çevirmedi. Ziyaret esnasında erkek çocuklara polis arabası, kız çocuklarına bebek hediye eden Bakan Soylu, son olarak Aydın’da görev yapan polis memurları ile de sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.


Bakan Soylu, Aydın’daki esnaf ziyaretinin ardından Aydın’dan ayrıldı.




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